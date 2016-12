«Sam Johnstone es el único jugador que va a salir a préstamo este mes de enero. No juega ni un minuto y lo necesita. Y no quiero vender jugadores. El club está totalmente conmigo. Ahora bien, si un futbolista no juega y realmente desea salir, no vamos a dejar que se marche si no se cumplen nuestras condiciones. Y, hasta este momento, no hemos recibido ni una sola propuesta que podamos aceptar».

Así ha hablado esta tarde José Mourinho en rueda de prensa con el Manchester United, sorprendiendo a propios y extraños. El entrenador luso ha descartado de este modo algunas de las salidas que parecían anunciadas en los diablos rojos para enero, como las de Anthony Martial, Memphis Depay o Morgan Schneiderlin.