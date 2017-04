«En primer lugar, gracias por su apoyo y amor. Me duele, así que estaré fuera del fútbol por un tiempo. Voy a pasar esta prueba como siempre y voy a volver más fuerte. Jugué en una pierna, por lo que no debería ser un problema. Una cosa es segura, voy a decidir cuándo es el momento de decir basta, nada más. Renunciar no es una opción. Hasta la próxima».

Así se expresaba Zlatan Ibrahimovic en las últimas horas tras conocerse la gravedad de su lesión en la rodilla, que le hará perderse el resto del curso. Pero, pese a esas palabras optimistas, el Daily Mirror explica que el sueco ya habría asumido que no podrá volver a jugar con los diablos rojos por la gravedad de su lesión y por tanto tendrá que buscar los últimos momentos de su carrera en la MLS norteamericana. La nueva franquicia de Los Angeles FC lo tiene en su punto de mira.