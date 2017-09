El que fuera entrenador del Real Madrid durante el curso 2009-2010, el chileno Manuel Pellegrini, acaba de conceder una entrevista a Fútbol Táctico en la que analiza su complicado paso por el cuadro de Chamartín. «Mi período en el Madrid fue el más doloroso de mi carrera. El equipo no estaba completo, todavía estaba en una etapa de formación y tenía algunos problemas obvios. Me fui con un sabor amargo de no lograr ningún título pese a hacer récord de puntos en una Liga (...) Es verdad que llegaron grandes estrellas, pero teníamos muchos delanteros y pocos centrocampistas, los jugadores que quería mantener fueron vendidos. Además, Cristiano estuvo una buena parte del campeonato lesionado. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo, muchas figuras llegaron ese año, y a veces toma tiempo lograr que se complementen de la mejor manera», reconoció.

Igualmente, el actual preparador del Hebei China Fortune también se refirió a su estancia en otro equipo sometido a grandes presiones, el Manchester City. «La pasada campaña del City creo que valora un poco más mi trabajo allí esos tres años. No es fácil ganar la Premier y haber llegado a semifinales de Champions. Quizá muchos pensaban que, con la llegada de Pep, el City iba a ganarla por 15 puntos de diferencia, y en Inglaterra la cosa no es así. No dudo que le irá bien, Pep es de los mejores entrenadores que hay hoy en día, pero la Premier es más competitiva que las demás ligas y ganarlo todo no es fácil», aseveró.