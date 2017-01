El técnico español ha concedido una entrevista para BeIn Sports en la que ha explciado su salida del Villarreal: «Cuando ganas, ganas y ganas se va produciendo un desgaste y hubo discrepancias entre las diferentes partes que componen el Villarreal y los que mandan decidieron prescindir de su entrenador. El momento de ese final no fue el esperado pero se dio y hay que aceptarlo así»

Además, Marcelino García Toral ha confirmado que el Valencia se interesó en hacerse con sus servicios pero no pudo ser posible: «El Valencia preguntó formalmente a la Federación Española si podía entrenar o no pero como el Villarreal me destituyó no podía volver a entrenar en España durante esta temporada».

Al exentrenador del Villarrel también le surgió la oportunidad de entrenar al Inter de Milán pero su desembarco en la Serie A no se llegó a concretar: «Empezar una nueva aventura en el extranjero a mitad de temporada es una decisión que hay que valorar con calma pero si se hubiese podido cerrar la posibilidad de entrenar al Inter habríamos ido porque era una buena oferta».