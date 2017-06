El nuevo técnico del Valencia, el asturiano Marcelino García Toral, habló ayer para los micrófonos de Radio Valencia-Cadena Ser, ya que concedió una entrevista para comentar el panorama que se ha encontrado en el club che y a su vez explicar las intenciones de futuro. Destacan entre sus palabras la seguridad con la que habla de la parte de las salidas de cara al mercado de fichajes.

«Hay algunos jugadores que no deben estar y no van a estar. No sé en qué fecha, pero no van a estar. Saldrán más de 6 y menos de 14 saldrán, aunque debemos contar ya a los que se han marchado como Siqueira, Munir, Mario Suárez y Mangala», aseveró el nuevo entrenador del Valencia, que también tiene claro dónde flaquea el conjunto naranja y hacia dónde tienen que ir enfocadas las altas: «Estamos cortos en centrales, centrocampistas de campo propio y jugadores de banda, principalmente en la izquierda».