En un congreso de fútbol que ha tenido lugar en Brasil, el reconocido técnico argwntino que será el entrenador del Lille la temporada que viene, Marcelo Bielsa, hizo referencia al que será el nuevo seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, el todavía técnico del Sevilla.

«Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, o sea no enamorarse de su propia idea. Pero a su vez uno tiene que enamorarse para convencer. Hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea, mientras que también hay una idea de necesidad de convicción para defender las ideas elegidas. Yo no cedo en mis ideas, pero Sampaoli sí cede, porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Decididamente creo que es mejor, y no lo digo por falsa modestia y no lo considero un discípulo porque tiene ideas que representan una escuela. Comparable con la que tengo yo y, desde mi óptica imparcial, mejor que las mías. No podría hacer lo que hace», sentenció el ’Loco’ al hablar de su compatriota, quien siempre ha reconocido un vínculo especial con él.