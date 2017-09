Marco Asensio, el jugador de moda en el fútbol español y europeo, pasó por los estudios de radio de El Partidazo de la Cope y habló sobre su carrera y sobre cuál será su futuro profesional.

En los últimos días se ha hablado mucho de porqué el FC Barcelona no llevó a cabo su fichaje cuando fue el primero en fijarse en el crack del Real Madrid y el que antes empezó las negociaciones. Sobre ese tema, Asensio dijo que «no se hizo con el Barça... y yo encantado de estar en el Real Madrid». También se le preguntó por cuánto valdría un jugador de su juventud y calidad, teniendo en cuenta lo que se pagó por, por ejemplo, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. El internacional español respondió que «lo que ponga en mi cláusula. No me iría al PSG. Estoy muy feliz aquí». Quiso añadir que «no creo que me mueva de aquí».