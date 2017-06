El defensa central del PSG, el brasileño Marquinhos, ha concedido una entrevista en el medio francés L’Equipe. En ella destaca su valoración acerca de los rumores que especulan con la salida de su compañero, el italiano Marco Verratti, pretendido principalmente por el FC Barcelona.

«Desde la distancia leo muchas cosas, pero no sé cuál es la verdad. Marco (Verratti) nunca me ha dicho que se quiera ir del PSG. Es un gran jugador y una pieza muy importante del proyecto. Deseo que Marco se quede con nosotros. No quiero verle marchar y, francamente, no creo que se vaya», aseveró el zaguero del conjunto parisino.