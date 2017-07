Javier Mascherano ha hablado de su compatriota, Lionel Messi, tras hacerse oficial su renovación. En unas declaraciones a medios de Miami ha asegurado que «el hecho de que haya renovado es una buena noticia para el club, por la calidad y el jugador que es». Mascherano ha mostrado su alegría porque por fin el FC Barcelona y el astro argentino han llegado a un acuerdo.

También ha hablado de su futuro como jugador azulgrana y ha asegurado que no está ligado a la continuidad de Messi en Barcelona, sino que «cada uno tiene su carrera, su vida. Uno no puede estar dependiendo de la vida del otro para decidir cuál es su futuro». Aunque también ha asegurado que «no he tenido nunca duda de quedarme».