Massimo Busacca, ex árbitro y hoy director de arbitraje de la FIFA, fue uno de los citados por José Mourinho en la que podría ser la rueda de prensa más famosa de la historia del fútbol, en aquel mes de abril de 2011 en semifinales de la Liga de Campeones. Ahora el colegiado ha hablado de aquellas palabras más de 5 años después.

«Sin querer entrar en casos concretos, en el fútbol, los grandes jugadores y entrenadores tienen emociones y a veces dicen cosas que uno no tiene que decir. Pero, al final, los resultados se ganan en el campo. Todo lo demás es como yo digo, blablablá por gente que no sabe y le gusta hablar», afirmó el ex árbitro.