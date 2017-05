«La propuesta no me convencía. No estamos hablando de dinero, sino futbolística. Ahora no estoy pensando en dinero, sino en crecer como jugador. Me vine de Rusia a un equipo para crecer, como es Las Palmas, que me dio una imagen y me mostró al mundo. Quiero seguir creciendo y si me toca ir a otro equipo, que sea para seguir jugando y teniendo minutos. Claro que sé que es un equipo grande, cualquier jugado quisiera estar ahí. Pero a veces hay que dejar de lado lo que es el equipo y pensar en lo personal. Yo sabía que en el Barcelona no iba a tener minutos».

Estas declaraciones corresponden a Mauricio Lemos, jugador de la UD Las Palmas de 21 años al que quiso en verano el FC Barcelona. Precisamente de ese interés ha hablado el central en palabras a VTV Uruguay, de forma que el zaguero que suma 25 partidos ha explicado los motivos por los que rechazó a los culés.