Finalmente Mauricio Pellegrino seguirá entrenando en Europa, después de tener muchos éxitos la temporada pasada con el Deportivo Alavés, al que metió en la final de la Copa del Rey del pasado 27 de mayo.

El entrenador argentino toma ahora las riendas del Southampton, escuadra con la que firma por 3 temporadas, para intentar desarrollar un proyecto ambicioso y competitivo.

#SaintPellegrino

Mauricio Pellegrino has agreed a three-year deal at #SaintsFC and will link up with the club next week: pic.twitter.com/DFq5PYffyR

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 23 de junio de 2017