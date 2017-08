Mauricio Pochettino ha reconocido que mantuvo conversaciones con Álvaro Morata antes de que fichase por el Chelsea en una entrevista al Daily Mail. Pochettino lo quería en el Tottenham, pero la presencia de Harry Kane en la delantera del cuadro inglés cerró la puerta a la llegada del exjugador madridista.

Sobre la operación Morata explicó que «es difícil convencer a buenos jugadores para que vengan y luego estén en el banquillo. Ahí empiezan los problemas. Morata me dijo: ’¿Por qué me quieres si ya tienes a Harry Kane?’. Ya sabes, si vas a por un delantero te dirán que para qué le quieres, si va a ir al banquillo porque ya tienes a Harry Kane y no van a poder competir con él».