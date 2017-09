El que fuera director deportivo del Real Madrid en la etapa de Ramón Calderón, Pedja Mijatovic, ha concedido una entrevista al diario As. En ella afirma sin ningún tipo de dudas que no hubiera dejado escapar a Kylian Mbappé, que acabó fichando este verano por el PSG.

«¿Por qué no? El Madrid está obligado, históricamente, a pelear por las grandes promesas. Un chaval de 18 años, de esta proyección, siempre debe tener sitio, y si no es titular desde el principio, ya lo será en un año. No puedes esperar a que se retire una estrella, un Cristiano o un Modric, para buscar un sustituto. El Madrid, por ejemplo, ha fichado a mucha gente española joven con mucho futuro, y esa es una muy buena filosofía. Pero hay que explicarles que vienen como promesas y que no pueden jugar todo desde el minuto uno», afirmó el serbio.