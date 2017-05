Tomó las riendas del Málaga a mitad de temporada y va a capitanear el proyecto de la escuadra andaluza la campaña que viene. Míchel ha concedido una entrevista al diario As en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre la posibilidad de entrenar al Real Madrid en un futuro.

«No creo que mi reto fuera mayor. Al final ese cruce de caminos no lo manejas tú. ¿Quién dice que yo no puedo entrenar a un equipo grande? ¿Y quién dice que no podemos hacer un trabajo exactamente igual en el Málaga? Como no puedo estar pendiente ni esperando que esa oportunidad aparezca, yo lo que hago es seguir trabajando y seguir mejorando donde esté. Mi reto es poder trabajar en un sitio y sentirme a gusto, ser feliz. Con eso me vale», afirmó el preparador.