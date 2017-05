«Es cierto que hubo unos primeros minutos de dominio de la Juventus, que no conseguíamos dominar el partido. A partir de ahí fuimos equilibrando el partido. Pero la clave fue la eficacia, la Juventus marcó en dos de tres o cuatro ocasiones pero nosotros no pudimos hacerlo. Tuvimos nuestras ocasiones pero no conseguimos ser eficaces».

Así ha analizado Leonardo Jardim, entrenador del Mónaco, la derrota de su equipo (0-2) en casa ante la Juventus de Turín en Liga de Campeones. El entrenador luso cree que serñá muy complicado intentar remontar: «Es cierto que en el fútbol no hay tarea fácil, pero vamos a trabajar para que sea posible. La Juventus era favorito antes del partido y ahora lo es más».

Por otro lado ha sido cuestionado en beIN Sports sobre Kylian Mbappé, delantero de moda que pertenece a su equipo y a quien quieren los grandes de Europa: «El Mónaco depende de su colectivo. Kylian es un jugador joven que lo ha hecho bien pero la responsabilidad pasa por el colectivo. En este momento el futuro de Mbappé no nos preocupa sino acabar la temporada, nos quedan 4 partidos para acabar más esa semifinal y esto es lo importante».