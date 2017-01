«Para entrar tiene que salir alguien, hay movimientos, algunos más profundos, con más consistencia que otros, pero no hay nada cercano. Si no sale alguien no puede llegar nadie». Así se ha referido hoy Monchi en rueda de prensa a los planes del Sevilla en el final del mercado, además de referirse directamente a las informaciones sobre Dani Parejo: «Ahora todo lo que rodea al Valencia hay que tratarlo con mucho mismo, no es una cosa de presente lo de Dani ni mucho menos».

Por otro lado ha descartado que ahora mismo esté pensando en Jesús Navas y al mismo tiempo ha aludido a la renovación de Steven N’Zonzi: «Lo de N’Zonzi va poco a poco, yo soy optimista pero queda trabajo por hacer».