El presidente del Celta de Vigo, en palabras recogidas por el diario AS, despeja las dudas sobre los movimientos que está realizando el cuadro celeste. El principal tema en el entorno del club es la salida de Maxi Gómez: «Es cierto que hay una oferta encima de la mesa por Maxi Gómez pero ahora mismo no sabemos lo que va a pasar. Pero que hay una oferta en firme y la estamos estudiando todas las partes sí es verdad».

También se refirió a la situación con Sergio Álvarez y el proceso de renovación que actualmente está estancado porque el portero considero insuficiente los años ofrecidos: «Si él cree que va a rendir muchos años a un buen nivel no le cuesta nada renovar año a año. Pero si él no lo considera así, pues ya sabrá lo que tiene que hacer porque nuestra política es la que es con los jugadores que tienen más de 31 años». Además, Juan Carlos Unzué también se pronunció en la rueda de prensa previa sobre los planes que espera en el mercado invernal: «La intención es no sumar jugadores a la plantilla. Los jugadores del filial están dando motivos para pensar que nos pueden ayudar».