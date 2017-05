El Málaga, ahora dirigido por el ex jugador madridista José Miguel González, más conocido cómo Míchel, parece haber encontrado la estabilidad que tanto necesitaba. Gracias a la buena sintonía que se palpa ahora mismo en el conjunto de la Rosaleda, hay jugadores que, si antes querían salir del club a final de temporada, ahora estarían dispuestos a quedarse. Es el caso de Diego Llorente, el canterano del Real Madrid que está cedido en el Málaga durante la presente campaña.

«Sí que es verdad que he hablado con Míchel. Tengo ese feeling con él que para mí es muy importante. Yo estoy aquí cedido y tenemos que llegar a un acuerdo todas las partes. Todavía es pronto para hablar de ello, pero yo creo que hay muchas opciones porque la situación es completamente distinta a la que vivía hace unos meses. Por mí, lo contemplo. Igual hace unos meses no lo contemplaba porque viví una serie de situaciones adversas pero creo que ahora, más que por la situación, por el proyecto que se prevé para la próxima temporada. lo contemplo», ha explicado el joven defensa central en una entrevista para el diario As.

En el conjunto blanquiazul también están buscando nuevas opciones fuera, concretamente en el Panathinaikos griego. Los malacitanos se han fijado en el punta sueco de 30 años, Marcus Berg, que ha despuntado en la liga helena con 22 tantos en 28 encuentros. El escandinavo es un ariete de referencia ofensiva en el que estaría interesados desde el málaga según el portal sueco Aftonbladet.se. TIene contrato con la entidad griega hasta 2019.