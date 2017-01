Varios son los jugadores que durante este mes de enero podrían abandonar la disciplina del Manchester United a fin de disfrutar de continuidad en otros equipos. Este es el caso de Memphis Depay, Morgan Schneiderlin o Bastian Schweinsteiger. Otro de los que ha estado en el centro de los es el joven Marcus Rashford, a quien se ha vinculado con el West Ham.

Sin embargo, José Mourinho ha acabado con las esperanzas de los hammers. Así se desprende de sus palabras a Sun, donde señala que La confianza que tengo en él se muestra cuando digo que no quiero otro delantero. No quiero otro. ¿Por qué? Porque tengo a Rasfhord. Él siempre está. Siempre está convocado. Está en el banquillo cuando no sale de inicio (…) Él está bien y va en la buena dirección. Es un buen chico, un buen profesional con una buena mentalidad. Él siempre está dispuesto a aprender y evolucionar. Va en la buena dirección.