El conjunto de Old Trafford ha acaparado varios rumores de traspasos y se ha hablado mucho sobre la llegada de un defensa, pero el técnico portugués no piensa en ello: «Pienso que sólo vamos a vender, y no a comprar, es la sensación que tengo. Vamos a recaudar dinero para invertir el próximo verano, como hicimos en éste».

Además, José Mourinho se mostró crítico con sus jugadores tras celebrar el primer tanto del Manchester United frente al Hull City: «Teníamos que jugar. En eliminatorias de Copa cada gol puede ser vital, así que ¿qué hay que celebrar cuando queda media hora por jugarse? Pienso que no deberíamos haberlo hecho, no hay razón para celebrar el primer gol», aseguró el portugués para Sky Sports.