El centrocampista inglés no cuenta con la confianza de José Mourinho y tan solo ha participado en 8 encuentros en lo que llevamos de temporada, por lo que los red devils están dispuestos a traspasarle, pero no a cualquier precio. Varios equipos se han interesado en el francés pero las negociaciones no han llegado a buen puerto.

Morgan Schneiderlin llegó al Manchester United a cambio de 35 M€ hace año y medio y el Manchester United quiere recuperar gran parte de su inversión. Esto ha hecho que la oferta de 22,4 M€ del Everton por el centrocampista haya sido rechazada, tal y como informa The Guardian.