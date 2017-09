Marek Hamsik sonó durante el mercado de fichajes para abandonar su club, el Nápoles, para unirse a alguno de los clubes más importantes del continente Europeo. En el bombo estaban equipos como el Bayern de Múnich, el FC Barcelona o el Manchester United.

El jugador respondió a esos rumores diciendo que «seguramente sería la decisión más difícil de mi carrera. Tal vez todo el mundo quiere jugar en estos clubes. No puedo responder a eso», dejando abierta la puerta a una posible salida en el futuro, aunque no deja de ser cierto que cuenta ya con 30 años y quizás ese tren no vuelva a pasar para él.