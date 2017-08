Parece que el FC Barcelona y Neymar se esfuerzan por alargar su relación, aunque sea en los tribunales. Ahora es el crack brasileño del PSG el que se plantea denunciar a los culés ante la FIFA, según indica SkySport. El motivo, los 26 M€ que el Barcelona no quiere pagar por la renovación del atacante hace unos meses.

La entidad catalana ha retirado el cheque de 26 M€ en la notaría, según afirma un portavoz del club. «El cheque ya no está en la notaría, está en las oficinas del Barça. Había tres condiciones: una, que el jugador no negociase con otro club en el último mes antes del 31 de julio; dos, que expresara públicamente su decisión de cumplir el contrato; tres, el cobro iba a hacerse el 1 de septiembre, para asegurar que no se iba a otro club. Ante esos incumplimientos, el club no va a liquidar ese talón de renovación».