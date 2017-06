«Estoy intentando ayudar para que se produzca su llegada. Es un jugador al que admiro, me gusta mucho y es un buen amigo. Espero que se dé todo bien. Si va al Barcelona será recibido con los brazos abiertos. Estoy seguro de que daría muchas alegrías al equipo si se produce su incorporación. Si yo pudiese decidir le ficharía, por mí estaría contratado (risas), pero no es algo que me corresponda a mí».

Estas declaraciones son de Neymar, que según recogen medios como Marca ha hablado en Sao Paulo sobre Lucas Lima, jugador del Santos al que quiere el FC Barcelona. Aunque su agente enfriaba el interés hace horas, parece que desde el entorno del “11” azulgrana siguen insistiendo en traer al centrocampista a la ciudad condal.