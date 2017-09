Apenas unas horas después de conocerse que el FC Barcelona intentará ficharlo en enero si logra desprenderse de Aleix Vidal, Jean Michaël Seri ha terminado con los rumores. El jugador del Niza acaba de comparecer ante los medios que siguen la actualidad de su club.

«Está fuera de cuestión que me vaya a ir del Niza en invierno. Hasta junio no voy a moverme, sea cual sea el club que me quiera», ha explicado el marfileño. Una declaración de intenciones para acabar de una vez por todas con las especulaciones.