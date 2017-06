Javier Clemente aprovechó su paso por TeleBilbao para defender el fichaje de un futbolista que la directiva del Athletic Club tuvo en su punto de mira, el mediapunta Marco Asensio. De padre vasco, el actual jugador del Real Madrid nació y se formó como profesional en las Islas Baleares, un dato que llevó a la entidad a desestimar su contratación por entender que no encajaba en la filosofía.

«No entiendo por qué no le ficharon si es hijo de un vasco de Barakaldo. Yo soy partidario de haberlo fichado. Un hijo de vasco tendría que poder jugar en el Athletic. En mi criterio, Asensio podría estar aquí como hijo de vizcaíno que es. Yo no me lo habría cuestionado. En el Athletic ha habido gente de Santander, La Rioja o Extremadura, gente que han defendido los colores y se les ha querido como tal. Lo de jugar sólo con vascos no es algo que hagamos con lupa porque también aceptamos a los jugadores que se forman en las canteras de Euskadi», razonó.