Nolito quiere abandonar el Manchester City a toda costa. El atacante andaluz fue una de las grandes apuestas del cuadro inglés el pasado verano, pero con el paso de las jornadas, su peso dentro de la escuadra fue decreciendo hasta quedar en casi irrelevante. «Me gustaría salir, sea cedido, traspasado o como sea... Sé que el Atlético, el Celta... Son cosas de mi representante, yo estoy tranquilo y de vacaciones ahora pero mi pensamiento en el futuro es volver a España», reconoció.

Durante su conversación con Marca, el andaluz añadió que aún sigue sin entender por qué Pep Guardiola dejó de confiar en él en mitad del curso e insistió en la idea de cambiar de aires. «Hasta diciembre estaba jugando y contento, a lo largo de estos cuatro meses no he jugado prácticamente nada, ahora en verano a ver qué pasa. No sé por qué, habrá que preguntárselo a Pep Guardiola (....) Ha sido un año para olvidar, una experiencia que no ha salido como yo esperaba, pero hay que seguir y a ver si en verano encontramos una solución», aseveró.