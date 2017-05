Nolito ya ha anunciado su intención de abandonar el Manchester City este verano, ya que apenas ha tenido minutos con Pep Guardiola en la segunda parte de la temporada. El atacante de 30 años no quiere repetir otra temporada igual que la que ha vivido, de manera que ha hablado en las últimas horas para Radio Marca.

Entre otras cosas, el futbolista ha hablado sobre la posibilidad de regresar al Celta de Vigo, equipo donde triunfó antes de irse a Inglaterra: «Claro que sí hay opciones, en la vida siempre hay opciones para todo. A mí me apetece, claro que me apetece. ¿Si ha habido conversaciones? Eso no lo voy a contestar, eso me lo guardo».