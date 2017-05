Según informa L’Equipe, el Olympique de Marsella está interesado en Kurt Zouma, central internacional francés del Chelsea para reforzar su defensa. Rudi García quiere dar un salto de calidad en el equipo, también a nivel defensivo, en el que esta temporada el combinado del Stade Vélodrome ha hecho aguas.

En el club londinense solo ha contado con 9 participaciones este curso, lo que parece indicar que no entra demasiado en los planes del entrenador de los blues, Antonio Conte, quien, según sostiene el diario galo, no vería con malos ojos una cesión del zaguero de 22 años. El propio futbolista lo aprobaría para optar a jugar el Mundial de Rusia 2018. El equipo francés tiene que tener claro que el Chelsea no se plantea vender al jugador, y que hay más pretendientes detrás de su cesión, cómo son el Inter de Milán y el Valencia.