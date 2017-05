Cuando el futuro de un jugador está en el aire, y especialmente si tiene que ver con un gran club como el Real Madrid, todo lo que sucede a su alrededor se magnifica. Lo hemos visto estos días con Kylian Mbappé, y ahora puede suceder lo mismo con James Rodríguez.

En su caso el colombiano porque estaría cerca de salir del cuadro blanco. De manera que su actividad en redes sociales es escrutada al milímetro en busca de algo que pueda dar alguna pista. En este caso, As explica que ha cambiado su imagen de perfil en Instagram, de modo que ya no figura allí una suya con la camiseta del Real Madrid sino con la selección de Colombia. ¿Casualidad o no? Juzguen ustedes mismos.