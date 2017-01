Buena noticia para Peter Crouch (35 años). El veterano delantero inglés ha firmado un nuevo contrato a fin de seguir defendiendo los colores del Stoke City.

De este modo, los Potters blindan a su gigante goleador, cuyo contrato se extendía hasta el próximo 30 de junio, por una temporada más. De este modo, el futuro del ex del Liverpool seguirá ligado a la escuadra del Bet365 Stadium hasta junio de 2018.

@petercrouch has today committed his future to #SCFC until at least the summer of 2018 pic.twitter.com/wJOrYXAuF5

— Stoke City FC (@stokecity) 9 de enero de 2017