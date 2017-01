Seguimos con fichajes oficiales de las principales competiciones de Europa y nos vamos en este caso hasta la Premier League porque el Middlesbrough acaba de confirmar una llegada.

El equipo de Aitor Karanka se ha reforzado ahora con Rudy Gestede, atacante de 28 años que llega procedente del Aston Villa y ha firmado hasta junio de 2020.

