La Juventus de Turín visita mañana al FC Barcelona en el Camp Nou y por ese motivo Dani Alves ha hablado esta tarde en rueda de prensa. Aunque de una forma más sutil que hace algunas semanas, no ha dudado el brasileño en mandar un recado destinado a, al menos una parte, de la directiva culé.

«Fue todo muy bonito, pero para volver aquí un día, el Barça debería rectificar muchas cosas y el ego de la gente, que es gigantesco. No reconocerían sus errores. No me arrepiento de lo que hago, pero sí que es cierto que tengo sentimientos en el Barça y lo echo de menos. Soy un profesional y fui contratado por la Juventus y a ellos defiendo a ellos. Hay veces que siento debilidad, pero bloqueo ese pensamiento para no sufrir», afirmó el zaguero.