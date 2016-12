El presidente del club gallego, Carlos Mourinño, ha asegurado que tiene una oferta sobre la mesa para vender al club. Esta posibilidad se podría concretar en breve o acabar esfumándose si el empresario no da una respuesta en breve: «A día de hoy puedo decir que tengo una oferta en firme, que mañana mismo puedo ya firmar. Mi familia me dice que firme un papel, coja los cien millones y me vaya. Mañana puedo firmar e irme, pero igual dentro de quince días la parte contraria ya no quiere, porque además puede estar negociando con otros equipos».

Además, Carlos Mouriño ha vuelto a insistir, en Club Faro, en la posibilidad de que el Celta se vaya de Vigo si el club cae en manos extranjeras: «En este mundo globalizado hay muchas amenazas. El Helmántico se vendió a una empresa mexicana por un millón de euros. ¿Quién compra un estadio sin equipo? A esa empresa mexicana puede serle muy fácil quitarlo de aquí y ponerlo allí. El Celta hoy puede estar aquí y mañana allí».