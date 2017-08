El Bayer Leverkusen ha hecho una oferta de 16 M€ para llevarse a Lucas Alario del River Plate, según Infobae. El propio jugador y su entorno ven la oferta como una oferta que no puede ser rechazada. Alario ha dicho nada más llegarle la noticia que «la oferta me interesó».

Dicha proposición ha sido rechazada por el combinado argentino, que no quiere desprenderse del jugador. El padre del jugador, Abel Alario, declaró que «me parece que está en una edad buena para irse, para aprovechar. El tren, dicen, pasa una vez. Si no te subís, te deja y no vuelve». El entorno del ariete de 24 años espera que los alemanes y el conjunto argentino lleguen a un acuerdo para que Alario pueda aprovechar la oportunidad de dar el salto a Europa.