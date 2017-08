A sus 30 años, y después de seis temporadas defendiendo los colores de un Manchester City en el que ha mostrado un rendimiento irregular, el centrocampista francés Samir Nasri abandona la disciplina de los sky blues. De este modo, y tras defender los colores del Sevilla durante el pasado curso como cedido, el nuevo destino del galo estará en Turquía.

Y más concretamente en el Antalyaspor, equipo con el que firma a título definitivo y donde desembarca después de haber jugado en 176 ocasiones (27 goles) con la escuadra que ahora dirige Pep Guardiola. Su palmarés con la escuadra inglesa es de 2 títulos de Premier League, 2 Capital One Cup y una Community Shield.

.@SamNasri19’s six year stay at #ManCity has come to an end. He’s signed for Turkish side @Antalyaspor. https://t.co/SlLqTIkBV9

— Manchester City (@ManCity) 21 de agosto de 2017