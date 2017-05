Una temporada después de aterrizar en el Liverpool, conjunto con el que no ha disputado ni un solo encuentro, el meta austriaco Alex Manninger ha tomado la decisión de poner fin a su larga carrera profesional.

El arquero, de 39 años, colgará los guantes tras la friolera de 22 años de trayectoria en los que también ha tenido la oportunidad de defender metas tan prestigiosas como las de Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Siena, Juventus o Augsburgo. Además ha acumulado 33 choques con la Selección de Austria absoluta.

Alex Manninger has confirmed he is to retire at the end of his #LFC contract.

Interview: https://t.co/cvh9Vk7SWQ pic.twitter.com/7NWMxEVrL0

— Liverpool FC (@LFC) 25 de mayo de 2017