«Ha llegado el momento de decir adiós. Tengo decidido colgar las botas y dejar el fútbol. Mucha gente me ha animado a que siga, que tengo físico para continuar jugando. Pero ha sido más un tema mental. Para mí el fútbol ha sido pelear día a día, competir y la opción de seguir jugando en China o en Estados Unidos ahora, cuando me lo he planteado, pues no me ha llamado. Para mí el fútbol ha sido competir día a día, ir a entrenarme a darlo todo e ir el día libre y querer montar un entrenamiento llamando a compañeros para juntarnos. Ha llegado el momento de decir basta porque lo que se me presenta no es lo que me ha gustado a mí del fútbol».

Así ha anunciado Álvaro Arbeloa su retirada en una entrevista que hoy publica el diario Marca en portada. El internacional español de 34 años, que la pasada temporada solamente jugó 4 partidos en el West Ham, se retira tras haber abandonado la disciplina de los hammers y después de una exitosa trayectoria deportiva.