Aunque ya era un secreto a voces desde hace varios días, ha sido justo ahora cuando el Hull City ha oficializado el fichaje de Andrea Ranocchia, futbolista que abandona la disciplina del Inter de Milán para jugar como cedido, durante lo que resta de curso, en el conjunto inglés.

El zaguero, de 28 años, apenas entraba en los planes de Stefano Pioli (sólo ha sumado 5 partidos de Serie A este curso), por lo que en el conjunto que dirige Marco Silva gozará de una excelente oportunidad para reactivar la que en su momento fue prometedora carrera profesional.

We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE

— Hull City (@HullCity) 31 de enero de 2017