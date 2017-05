Pese a que muchas voces han pedido en los últimos meses su salida del Arsenal, los dirigentes de la escuadra londinense tomaron hace semanas la decisión de que continuara en el club. Además, la consecución de la FA Cup el sábado reafirmó su postura, la cual se ha confirmado hoy.

Arsène Wenger acaba de renovar por dos campañas más con los gunners, de manera que seguirá hasta 2019 al frente de la escuadra inglesa. De cumplir este contrato, serían nada menos que 23 años los que permanecería en el cargo. Todo un récord.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS

— Arsenal FC (@Arsenal) 31 de mayo de 2017