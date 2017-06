Cedido el pasado curso en las filas de Olympique de Marsella (34 partidos, 21 goles), el delantero francés de 31 años Bafetimbi Gomis dice adiós ahora definitivamente a la disciplina del Swansea. Su destino se encontrará ahora en Turquía. Y es que el ariete se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Galatasaray.

De este modo, el nuevo reto del futbolista galo será el de seguir sumando goles en la disciplina del conjunto otomano e intentar ayudar a los suyos a luchar por un campeonato que el pasado curso se llevó el Besiktas.

We can confirm that @BafGomis has joined @Galatasaray for an undisclosed fee.

Good luck, Bafe! pic.twitter.com/45oz2emaxv

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 28 de junio de 2017