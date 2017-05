A sus 35 años, después de haber disputado 37 partidos en la última temporada con el Cagliari, Bruno Alves ha decidido hacer las maletas y emprender un cambio radical en su carrera deportiva.

El central se ha marchado a Escocia, donde ha firmado por uno de los históricos de este campeonato como es el Rangers FC.

The club is today delighted to confirm Bruno Alves has signed on a two year deal #WelcomeBruno https://t.co/zqIvQQBP45 pic.twitter.com/a9gc1nE3pZ

— Rangers FC (@RangersFC) 31 de mayo de 2017