El Manchester City acaba de confirmar la salida de Bruno Zuculini, argentino de 24 años que sigue perteneciendo a la escuadra que entrena Pep Guardiola.

Como obviamente no entra en los planes del entrenador catalán, este futbolista acaba de abandonar el cuadro inglés y se marcha cedido al Hellas Verona italiano.

Good luck to @brunozuculini who has today joined @hellasveronafc on a permanent deal. #mcfc pic.twitter.com/vQeAkvEEJa

— Manchester City (@ManCity) 11 de julio de 2017