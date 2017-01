Punto y final al que ha sido uno de los grandes culebrones del presente mercado invernal. Tal y como acaba de confirmarse oficialmente, el West Ham dice adiós al centrocampista francés Dimitri Payet que vuelve a Ligue 1 a fin de enfundarse nuevamente la elástica del Olympique de Marsella.

Según ha apuntado la escuadra de Londres, el jugador de 29 años dejará en sus arcas un total de 25 millones de libras (algo más de 29 M€), lo que le convierte en uno de los fichajes más destacados del mes de enero después de su sensacional temporada pasada con los hammers (30 partidos de Premier, 9 goles).

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO

— West Ham United (@WestHamUtd) 29 de enero de 2017