Cedido en la pasada temporada por el Chelsea y pieza clave en el ascenso de las urracas a la Premier League debido a su buen rendimiento (32 partidos disputados en los que ha sumado 5 goles y 3 asistencias), el extremo diestro de 25 años Christian Atsu seguirá defendiendo los colores del Newcastle.

Así, el equipo entrenado por Rafa Benítez ha alcanzado un acuerdo para hacerse con los servicios del africano a título definitivo. Se trata una clara muestra de los que serán los planes del recién ascendido con vistas al inminente mercado de fichajes.

CONFIRMED: @ChristianAtsu20 has completed a permanent move to St. James' Park from @ChelseaFC. More at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/mulUwJaQ1n

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 de mayo de 2017