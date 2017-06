Tras nueve temporadas siendo uno de los jugadores más importantes de la historia del Zenit de San Petersburgo, el ya mítico capitán, Daniel Miguel Alves, más conocido como Danny, no seguirá en la entidad rusa. Han decidido no renovarle el contrato. En sus 9 campañas de azul celeste ha sufrido tres lesiones graves en el ligamento cruzado de su rodilla, y ha ganado títulos como tres Ligas (2010, 12 y 2015), una Copa de Rusia (2010) y una Supercopa de la UEFA.

«He pasado nueve años increíbles en este equipo. Siempre he jugado con ganas, amor y pasión, llevando con orgullo la camiseta del club, pero respeto su decisión de no prorrogar el contrato conmigo», ha escrito en su publicación de despedida en Instagram el jugador portugués, con el futuro ahora en el aire, ya que confirmó que «la despedida no es el fin, sino el comienzo de una nueva aventura» y deseó «suerte y muchas victorias» al equipo de su vida.