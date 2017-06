A sus 33 años, después de ser uno de los pilares del West Bromwich Albion en la última temporada, con 40 encuentros jugados, Darren Fletcher acaba de cambiar de aires sin salir de la Premier League.

El escocés se ha convertido en nuevo jugador del Stoke City, equipo con el que firma por dos temporadas, hasta 2019. El ex del Manchester United empieza por tanto un nuevo reto en su carrera deportiva.

#SCFC are delighted to announce the signing of Scotland international Darren Fletcher on a two-year deal #WelcomeDarren pic.twitter.com/A3QbIB2a9k

— Stoke City FC (@stokecity) 1 de junio de 2017