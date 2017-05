David Moyes ha tomado la decisión de dimitir de su puesto como entrenador de Sunderland. Se trata de una decisión tomada sin duda alguna tras el descenso del conjunto inglés a la Championship después de una temporada complicada.

El técnico escocés, viejo conocido de nuestra Liga tras su etapa en la Real Sociedad y que también ha pasado por Everton y Manchester United ha comentado que «Deseo tanto a los jugadores como a mi sucesor la mejor de las suertes para volver a la Premier League la próxima temporada».

David Moyes has resigned from his position as manager of #SAFC

https://t.co/WiW9Z1uWlv pic.twitter.com/8mPFvLuQXN

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 22 de mayo de 2017