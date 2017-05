Si ayer era Weligton el que se despedía tras haber anunciado ya su salida del Málaga, hoy ha sido Duda el que ha hecho lo propio, anunciando en este caso su marcha del club en el que lleva vinculado desde 2001.

«El motivo por el que estamos aquí todos lo sabemos. Quiero anunciar mi despedida de este club. Haber vestido 13 años esta camiseta y haber defendido este escudo en más de 300 partidos para mí ha sido un orgullo. El domingo será mi último partido como jugador del Málaga. Después de que mis compañeros hayan anunciado esta semana su despedida hoy me toca a mí», ha afirmado el portugués de 36 años.

